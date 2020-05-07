Ronald Koeman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu iyi!

Hollanda Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Ronald Koeman, kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle geÃ§irdiÄŸi ameliyatÄ±n ardÄ±ndan saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu duyurdu.Â

Koeman, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "GeÃ§en hafta sonu kÃ¼Ã§Ã¼k bir ÅŸok yaÅŸadÄ±k ama doktorlar harika bir ÅŸekilde yardÄ±mcÄ± oldular." ifadesini kullandÄ±.Â

OldukÃ§a saÄŸlÄ±klÄ± hissettiÄŸini belirten 57 yaÅŸÄ±ndaki teknik adam, "Top yeniden yuvarlanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda ben de hazÄ±r olacaÄŸÄ±m." yorumunu yaptÄ±.Â

Koeman, kendisine destek mesajÄ± gÃ¶nderen herkese teÅŸekkÃ¼r etti.