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07.05.2020 - 19:28 |

Ronald Koeman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu iyi!

Kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle ameliyat olan Hollanda Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Ronald Koeman, saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu duyurdu.Â

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Hollanda Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Ronald Koeman, kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle geÃ§irdiÄŸi ameliyatÄ±n ardÄ±ndan saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu duyurdu.Â 

Koeman, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "GeÃ§en hafta sonu kÃ¼Ã§Ã¼k bir ÅŸok yaÅŸadÄ±k ama doktorlar harika bir ÅŸekilde yardÄ±mcÄ± oldular." ifadesini kullandÄ±.Â 

OldukÃ§a saÄŸlÄ±klÄ± hissettiÄŸini belirten 57 yaÅŸÄ±ndaki teknik adam, "Top yeniden yuvarlanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda ben de hazÄ±r olacaÄŸÄ±m." yorumunu yaptÄ±.Â 

Koeman, kendisine destek mesajÄ± gÃ¶nderen herkese teÅŸekkÃ¼r etti.

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