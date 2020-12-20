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20.12.2020 - 03:14 | | AA

Ronaldo coştu, Juventus farka koştu!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında Juventus, Parma'yı deplasmanda 4-0 yendi. Ronaldo maçta gol kaydetti.

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında Juventus, Parma'yı deplasmanda 4-0 yendi.

Parma'daki Ennio Tardini Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında, konuk Juventus, 23. dakikada Dejan Kulusevski ile 1-0 öne geçti.

Bu golden 3 dakika sonra Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Ronaldo, Juventus adına farkı 3'e çıkaran golü attı. Karşılaşmanın son bölümlerinde Juventus, İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile bir gol daha buldu ve skor 4-0 oldu.

Juventus, bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti ve puan tablosunda 3. basamakta yer aldı. Siyah-beyazlılar, maç eksiği bulunan Milan ile arasındaki puan farkını da 1'e indirdi. 

Parma ise ligde 5 maç sonra kaybederek, bu sezonki 5. yenilgisini yaşarken, 12 puanla 15. sırada yer buldu.

Bu arada, Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral sakatlığı sebebiyle bu maçın da kadrosunda yer almadı.

13. haftanın açılış karşılaşmasında bugün Fiorentina konuk ettiği Hellas Verona ile 1-1 berabere kalırken, Sampdoria ise sahasında Crotone'yi 3-1 yendi. 

Ligin 13. haftasında yarın 7 müsabaka daha oynanacak.

Ronaldo coştu, Juventus farka koştu

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