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26.10.2020 - 07:00 |

Ronaldo gitti, Barcelona'da Messi bitti!

Barcelona Real Madrid'de 3-1 mağlup olurken Messi’nin performansı tartışma konusu oldu.

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ONUR DİNÇER

Barcelona’nın Nou Camp’ta Real Madrid’e 3-1 yenildiği karşılaşmanın ardından Lionel Messi’nin performansı tartışma konusu oldu. El Clasico tarihinin en çok gol atan oyuncusu rekorunu 26 golle elinde bulunduran Messi, buna karşın forma giydiği son beş Real Madrid karşılaşmasında ne gol atabildi, ne de asist yapabildi. Nou Camp’ta önceki günkü mücadelede başarı dripling sayısı 3’te kalan ve 26 top kaybı yapan yıldız futbolcu bu dev buluşmada bir maçı daha ‘es’ geçti.
Lionel Messi’nin El Clasico’larda düşen performansının, Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’den ayrıldığı periyotla eş zamanlı olması ortaya ilginç bir tablo çıkardı. Yıllar boyu futbola damga vuran Messi-Ronaldo rekabeti son olarak 2017-18 sezonunda yaşanmış, La Liga mücadelesinde iki yıldız da karşılıklı birer kez fileleri havalandırmıştı. Bu maçın ardından Ronaldo Juventus’a transfer olurken, Portekizli yıldızın sahada olmadığı son 5 El Clasico maçında Messi skora hiçbir katkı yapamadı. 

Ronaldo gitti, Barcelonada Messi bitti

Ronaldo gitti, Barcelonada Messi bitti

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