Ronaldo sosyal medyanÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± 422 milyon takipÃ§i...

Ä°talya ekibi Juventus'un Portekizli yÄ±ldÄ±zÄ± Cristiano Ronaldo, futbolcular arasÄ±ndaki sosyal medya rekabetinde aÃ§Ä±k ara zirvede yer almaya devam ediyor.

YeÅŸil sahalardaki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± sosyal medyaya taÅŸÄ±yan yÄ±ldÄ±z futbolcular arasÄ±nda Ronaldo, her yÄ±l olduÄŸu gibi bu sene de hayran sayÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼k artÄ±ÅŸ yaÅŸadÄ±.

GeÃ§en yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±nda sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde 361 milyona yakÄ±n hayranÄ± bulunan 35 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, bu sene bu sayÄ±yÄ± 422 milyonun Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kardÄ±.

Instagram hesabÄ±nda bÃ¼yÃ¼k artÄ±ÅŸ

Son dÃ¶nemlerin sosyal medyadaki en popÃ¼ler sporcusu Cristiano Ronaldo, en bÃ¼yÃ¼k Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± Instagram'da yaÅŸadÄ±.

Instagram'daki takipÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ± 162 milyondan 213 milyona Ã§Ä±karan Ronaldo, rakiplerine bÃ¼yÃ¼k fark attÄ±.

Twitter'daki hayran sayÄ±sÄ±nÄ± 77 milyondan 83 milyona Ã§Ä±karan Ronaldo'nun Facebook'taki takipÃ§i rakamÄ± ise 122 milyondan 126 milyona yÃ¼kseldi.

ÃœnlÃ¼leri geride bÄ±raktÄ±

Ronaldo, Facebook ve Instagram'da en Ã§ok takip edilen kiÅŸi unvanlarÄ±nÄ± korudu.

Portekizli futbolcu, 126 milyon takipÃ§i sayÄ±sÄ±yla zirvede yer aldÄ±ÄŸÄ± Facebook'ta KolombiyalÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Shakira (99 milyon), ABD'li aktÃ¶r Vin Diesel (94 milyon) ve yine aynÄ± Ã¼lkenin rap mÃ¼zisyeni Eminem'i (82 milyon) geÃ§meyi baÅŸardÄ±.

Instagram'da 213 milyon takipÃ§i sayÄ±sÄ± ise Ronaldo'yu ABD'li ÅŸarkÄ±cÄ±lar Ariana Grande (181 milyon), Selena Gomez (173 milyon) ve ABD'li aktÃ¶r Dwayne Johnson'Ä±n (179 milyon) Ã¶nÃ¼nde tuttu.

Neymar'Ä±n takipÃ§i kitlesi 242 milyon

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Neymar, Ronaldo'nun ardÄ±ndan sosyal medyada en fazla takipÃ§iye sahip futbolcu oldu.

Neymar, Instagram'da 137 milyon, Facebook'ta 59 milyon, Twitter'da 46 milyon olmak Ã¼zere 242 milyonluk takipÃ§i sayÄ±sÄ±yla Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±.

Ronaldo, Messi'nin iki katÄ±na yaklaÅŸtÄ±

Barcelona'nÄ±n kaptanÄ± Arjantinli yÄ±ldÄ±z Lionel Messi, sosyal medyadaki 241 milyonluk hayran kitlesiyle yeÅŸil sahalardaki en bÃ¼yÃ¼k rakibi Ronaldo'nun Ã§ok gerisinde kaldÄ±.

Twitter hesabÄ± olmayan Messi'nin Instagram'da 148 milyon, Facebook'ta 93 milyon takipÃ§isi bulunuyor.

SÃ¼per Lig'de Falcao farkÄ±

Galatasaray'Ä±n KolombiyalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Falcao, toplamda 42 milyon (Twitter'da 17 milyon, Instagram'da 13 milyon, Facebook'ta 12 milyon) takipÃ§iyle rakiplerine fark atarak SÃ¼per Lig'in sosyal medyadaki en popÃ¼ler yÃ¼zÃ¼ olarak Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.

Fraport TAV Antalyaspor'dan Alman golcÃ¼ Lukas Podolski 14 milyonun Ã¼zerinde, BeÅŸiktaÅŸ'tan GanalÄ± Kevin-Prince Boateng yaklaÅŸÄ±k 7 milyon, KasÄ±mpaÅŸa'dan Portekizli Ricardo Quaresma 6, Galatasaray'dan UruguaylÄ± kaleci Fernando Muslera ise 5 milyona yakÄ±n takipÃ§iyle ligin diÄŸer popÃ¼ler futbolcularÄ± olarak dikkati Ã§ekti.

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