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02.01.2015 - 08:23 |

Ronaldo ve Zidane Türkiye'ye geliyor!

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Konya Büyükşehir Torku Arena’nın açılışına Ronaldo ve Zidane’li dev dünya karması geliyor.

Ronaldo ve Zidane Türkiye'ye geliyor!
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Türkiye'nin son dönemlerde yapılan en önemli stadyumlarından olan ve Konya'nın spor ve turizmine büyük katkı yapacal olan Konya Torku Arena stadının açılışı için düğmeye basıldı.

DÜNYA'NIN GÖZÜ KONYA'YA ÇEVİRİLECEK

2014 yılının Spor Projesi ödülü sahibi 42.484 kişilik Konya Büyükşehir Torku Arena stadının sadece Türkiye'de değil dünyada da yankı bulması için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek Ronaldo, Luis Figo ve Zidane'li dünya karmasını Türkiye'ye getirmeye hazırlanırken Torku Konyaspor takımı dünya karmasının karşısında olacak.

BAŞLAMA VURUŞU ERDOĞAN VE DAVUTOĞLU'NDAN

Dünyaca ünlü spor kanalı Eurosport tarafından canlı olarak yayınlacak olan karşılaşmanın başlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yapması planlanırken UEFA Başkanı Micheal Platini'nin aralarında bulunduğu dünyaca ünlü yıldızların Mevlana Müzesi ziyareti planlamalar arasında. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in büyük emekler vererek yaptırdığı stadyumun bu açılış vesilesi ile Avrupa'da önemli maçlara ev sahipliği yapmasının gündeme gelmesi sağlanacak.

(Sabah)

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