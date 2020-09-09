Ronaldo'dan bir rekor daha! Tarih yazdı...

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'i 2-0 yendiği maçta iki gol attı. Ronaldo böylece A Milli Takım forması altında 100 golü geçmiş oldu. Ronaldo, dışında dalya diyen ve 100 golü geçen diğer isim İranlı Ali Daei olmuştu

Portekiz A Milli Takımı ile 165 maçta 101 gol ve maç başına 0,61 gibi müthiş bir ortalama yakalayan Ronaldo, bu alanda İran adına 109 gol atan Ali Daei'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Ronaldo'nun 8 golü kaldı

Ronaldo gelecek dönemde 8 gol daha atarsa Ali Daei ile birlikte A Milli Takım seviyesinde en çok gol atan oyuncu olacak. Eğer 9 ve üzerinde atarsa bu unvana tek başına sahip olacak

Messi 70 gol attı

Puskas 84 golle üçüncü sırada yer alırken Lionel Messi Arjantin adına 70 golle ilk 15 oyuncu arasında bulunuyor.