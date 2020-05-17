 Rory McIlroy: Onunla bir daha golf oynamam

ABD Başkanı Donald Trump'ın corona salgını hakkında yaptığı konuşmalar, Kuzey İrlandalı golfçü Rory McIlroy'u kızdırdı. Golfte dünya 1 numarası olan McIlroy, geçmişte birlikte golf oynadığı Trump'ın corona sözlerine sert eleştiriler getirdi.

'Bir ülke lideri böyle davranmamalı'

Rory McIlroy, "Corona sürecini politikleştirmek ve siyasi bir kampanyaya döndürmek istiyor. Sanki bu bir yarışmaymış gibi, dünyada en çok test yapan ülke olunduğundan bahsediyor. Bir ülke lideri bu şekilde davranmamalı. Biraz diplomasi göstermek gerek ama o bunu yapmıyor, özellikle de bu süreçte" dedi.

'Her fikrine katıldığım anlamına gelmez'

Trump ile üç yıl önce golf oynayan ünlü sporcu şöyle devam etti: "Zamanında onunla golf oynadım ama bu, tüm söylediklerini doğru bulduğum, her konuda onunla aynı fikirde olduğum anlamına gelmiyor. Bir daha onunla golf oynamam, bu söylediklerimdem sonra o benimle oynamak ister mi, bundan da emin değilim".

Biden, spor dünyasını yanına çekme gayretinde

Amerika Birleşik Devletleri'nde kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi corona süreci gündemi belirlerken, Cumhuriyetçilerin adayı Trump sporcularla girdiği polemiklerle basına yansırken, Demokratların adayı Joe Biden ise şu süreçte bir araya geldiği sporcularla uyumlu bir görüntü vermeye özen gösteriyor. Biden son olarak ABD Kadın Milli Futbol Takımı kaptanı Megan Rapinoe ile görüntülü sohbette buluşmuştu.