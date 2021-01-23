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23.01.2021 - 12:04 | | Fanatik

Rossi: Szalai sol stoperde de çok başarılı

Macaristan Milli Takımı’nın Teknik Direktörü Marco Rossi, Fenerbahçe’nin yeni transferi Attila Szalai hakkında konuştu.

Rossi: Szalai sol stoperde de çok başarılı
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2018’de takımın başına geçen ve Szalai’ye ilk kez A Milli formayı veren isim olan Rossi, hem futbolcusu hem de Uluslar Ligi B Ligi’nde iki kez yenmeyi başardıkları Türkiye hakkında çok özel açıklamalar yaptı.

İşte İtalyan hocanın yorumları: “Szalai’yi, Milli Takım’da üçlü defansın solunda oynatıyorum. Ancak 4’lü savunmada da (Apollon’da böyle oynuyordu.) sol stoper olarak çok iyi bir performans gösteriyor. Bu açıdan sorun yaşamaz”

‘Umarım çok fazla oynar’

“Modern futbolda stoperlerin de kaleciler gibi ayaklarının iyi olması gerek. Szalai, sadece iyi bir savunmacı değil aynı zamanda ayağı da iyi bir oyuncu. 1.92 cm. boyunda olmasına rağmen sol ayağı iyi ve zamanlama konusunda başarılı. O, komple bir defans oyuncusu. Transfer mevzusu gündeme geldiğinde 1 ay önce konuştuk ve pozitif bir kulüp olarak gördüğüm Fenerbahçe’ye gitmesini söyledim. Bence doğru bir karar verdi. Elbette Fenerbahçe’de alacağı süre bizim için çok önemli. Umarım çok fazla süre alır.”

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