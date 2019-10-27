Rotasyon çıkmazı!

CELAL UMUT EREN

Teknik direktör Ünal Karaman, hem eksikler hem de uzun süreli sakatlıklar nedeniyle tam randıman alamıyor. Belli bir oyuncu listesinde ilerlemek zorunda kalan bordo-mavililerde, fiziksel ve mental yorgunluğun sıkıntı vermesinden endişe ediliyor.

Süper Lig’de ilk 8 haftalık performansıyla zirve yarışındaki iddiasını gösteren Trabzonspor, Avrupa Ligi’nde istediği sonuçları alamadı. 4 yıl sonra Avrupa arenasına dönen bordo-mavili takım, kadrodaki rotasyon darlığı nedeniyle zorlandı. Teknik direktör Ünal Karaman, hem eksikler hem de uzun süreli sakatlıklar nedeniyle tam randıman alamıyor. Kısıtlı bir oyuncu listesinde ilerlemek zorunda kalan teknik direktör Karaman, bazı oyuncularına alternatif bile bulamıyor.



Bu nedenle fiziksel ve mental yorgunluğun sıkıntı vermesinden endişe ediliyor. Buna göre; Ünal Karaman toplamda 16 futbolcuyla iki zorlu kulvarda yoluna devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı, özellikle Jose Sosa, Anthony Nwakaeme, Joao Pereira, Filip Novak ve kaleci Uğurcan Çakır’ı dinlendiremiyor.

34 yaşına gelen Sosa, 31 yaşındaki Nwakaeme, 35 yaşındaki Pereira ve 30 yaşındaki Novak, ilerleyen yaşları nedeniyle de kondisyon anlamında zorlanıyor. Ligde 8 haftada 4 galibiyet ve 15 puanla 2. sırayı aldı.



Avrupa Ligi’nde ise grupta 3 maçta galibiyet alamadı ve 1 puanda kaldı. İki farklı tablonun oluşmasında kadrodaki rotasyon darlığı gerekçe olarak gösteriliyor. Abdülkadir Ömür’ün uzun süreli sakatlığı, Ekuban ile Onazi’nin geri dönüş yapamaması, Yusuf Yazıcı’nın ayrılığı, Mikel ve Sturridge’in de fiziksel olarak tam anlamıyla hazır olmaması Ünal Karaman’ı en çok üzen konular oldu.