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11.09.2020 - 09:07 | | AA

Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcuda koronavirüs tespit edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcuda koronavirüs tespit edildi
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Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif sonuç veren iki futbolcunun Ümraniyespor maçı kadrosuna alınmadığı bildirildi. Ayrıca her iki futbolcunun da sağlık durumunun iyi olduğu ve karantina süreçlerini tamamladıktan sonra takıma tekrar katılacakları kaydedildi.

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Royal Hastanesi Bandırmasporda iki futbolcuda koronavirüs tespit edildi

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