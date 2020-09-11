Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif sonuç veren iki futbolcunun Ümraniyespor maçı kadrosuna alınmadığı bildirildi. Ayrıca her iki futbolcunun da sağlık durumunun iyi olduğu ve karantina süreçlerini tamamladıktan sonra takıma tekrar katılacakları kaydedildi.

Messi antrenmanlara geri döndü!