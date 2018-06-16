Ruhani, galibiyetin keyfini böyle çıkardı

Ruhani, İran Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasını eşofman ve üzerinde Farsça " 12'nci oyuncu" yazılı tişörtle evinde izledi. Çay keyfini ihmal etmeyen ve oldukça neşeli görünen Ruhani, milli takımı alkışlamaktan da geri durmadı.

Ruhani, maç izlerken çekilen fotoğraflarını Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşarak, milli takım oyuncularını "Oynadığınız oyun ve kazandığınız zaferle tüm İran halkını sevindirdiniz çocuklar sizlere teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak tebrik etti.

Dünya Kupası B Grubu'nda ilk karşılaşmasını Fas'la oynayan İran, 90+5'inci dakikada Faslı futbolcu Aziz Bouhaddouz'un kendi kalesine attığı golle maçtan 1-0 üstün ayrılmayı başardı.