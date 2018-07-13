Rus Dışişleri’nden Milliyet’e teşekkür

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, 2018 FIFA Dünya Kupası ile ilgili objektif haberler yapan Milliyet gazetesi dahil bazı yabancı basınına şükranlarını iletti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, öncelikle güzel oyun sergiledikleri için Rusya Milli Takımı’na yürekten teşekkür ettiklerini belirtti. Rusya Milli Takımı ve genel olarak Dünya Kupası ile ilgili objektif haberler yapan bazı yabancı basınına da şükranlarını ileten Rusya Dışişleri Sözcüsü, bu haberlerden çok memnun olduklarını vurguladı. Milliyet gazetesinin haberine de işaret eden Zaharova, “Türkiye’nin önde gelen gazetelerinden biri olan Milliyet gazetesi, FİFA’ya evsahipliği yapan Rusya’nın Dünya Kupası’nı çok iyi organize ettiği için en yüksek puana layık olduğunu bir kez daha gösterdiğini yazdı.” diyerek ayrıca diğer yabancı basında çıkan haberleri de örnek verdi.