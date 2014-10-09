Ruşen Kukul vefat etti

Yeşil-mavili kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, Kukul'un yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Kukul'un 1995 yılında görev yaptığı vurgulanan mesajda, "Çaykur Rizespor'un zor zamanlarında ağır görev üstlenerek taşın altına elini koymaktan çekinmeyen vefakar başkanımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadesine yer verildi.



Kukul'un cenazesinin, yarın ikindi vakti Kalkandere ilçesindeki Dağdibi Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği kaydedildi.