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16.01.2017 - 11:36 | | AA

Russell Westbrook efsaneler arasında

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings'i 122-118 yenen Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, Oscar Robertson ve Wilt Chamberlain'dan sonra bir sezonda 20 "triple double" yapan 3'üncü. oyuncu oldu.

Russell Westbrook efsaneler arasında
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NBA'e 7 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, Sacramento Kings'i deplasmanda 122-118 mağlup etti. Thunder'ın oyun kurucusu Russell Westbrook 36 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle bu sezon 20'nci, kariyerinin 57'nci "triple double"ına imza attı.

Westbrook böylece Oscar Robertson ve Wilt Chamberlain'dan sonra bir sezonda 20 "triple double" yapan 3'üncü oyuncu olmayı başardı. Oscar Robertson'ın 5 kez geçtiği 20 "triple double" barajını, Wilt Chamberlain 2 defa aştı.

Kings'te DeMarcus Cousins'ın 31 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma, Rudy Gay'in 22 sayı, 10 ribaunt ve Darren Collison 21 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

Harden'dan 12'nci "triple double"

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Houston Rockets, lig sonuncusu Brooklyn Nets'e konuk olduğu maçı, 137-112 kazandı.

Russell Westbrook efsaneler arasında

Rockets'ın all-star gardı James Harden, 22 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle bu sezon 12. kez "triple double" yaptı. Trevor Ariza 23 sayı, 8 ribaunt ve kenardan oyuna giren Eric Gordon 24 sayıyla Harden'a eşlik etti.

Mağlubiyet serisi 10 karşılaşmaya çıkan Nets'te 18 sayı, 5 ribauntla oynayan Trevor Booker ve 14 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalma üreten Rondae Hollis-Jefferson, takımlarını ayakta tutmaya çalıştı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 98-87

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 111-98

Toronto Raptors-New York Knicks: 116-101

Brooklyn Nets-Houston Rockets: 112-137

Memphis Grizzlies-Chicago Bulls: 104-108

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 118-122

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 97-102

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