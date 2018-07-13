MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Rusya’dan MİLLİYET’e teşekkür
13.07.2018 - 14:15 |

Rusya’dan MİLLİYET’e teşekkür

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Milliyet Gazetesi’ne Dünya Kupası haberleri için teşekkür etti. Zaharova, “Türkiye’nin en önde gelen gazetelerinden olan Milliyet Gazetesi, FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Rusya’nın turnuvayı çok iyi organize etmesiyle en yüksek puanı hak ettiğini bir kez daha gösterdiğini yazdı” dedi.

Rusya’dan MİLLİYET’e teşekkür
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, 2018 FIFA Dünya Kupası ile ilgili objektif haberler yapan Milliyet gazetesi dahil bazı yabancı basınına şükranlarını iletti. Zaharova, Milliyet ile beraber Guardian, Le Monde, BBC, CNN ve New York Times gibi dünyaca ünlü medya organlarından da örnekler verdi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, öncelikle güzel oyun sergiledikleri için Rusya Milli Takımı’na yürekten teşekkür ettiklerini belirtti. Rusya Milli Takımı ve genel olarak Dünya Kupası ile ilgili objektif haberler yapan bazı yabancı basınına da şükranlarını ileten Rusya Dışişleri Sözcüsü, bu haberlerden çok memnun olduklarını vurguladı. Milliyet gazetesinin haberine de işaret eden Zaharova, “Türkiye’nin en önde gelen gazetelerinden olan Milliyet Gazetesi, FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Rusya’nın turnuvayı çok iyi organize etmesiyle en yüksek puanı hak ettiğini bir kez daha gösterdiğini yazdı.” İfadelerini kullandı. Zaharova, BBC, Guardian, Le Monde, CNN ve New York Times’tan da ayrıca örnek haberleri anlattı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber