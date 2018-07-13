Rusya’dan MİLLİYET’e teşekkür

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, 2018 FIFA Dünya Kupası ile ilgili objektif haberler yapan Milliyet gazetesi dahil bazı yabancı basınına şükranlarını iletti. Zaharova, Milliyet ile beraber Guardian, Le Monde, BBC, CNN ve New York Times gibi dünyaca ünlü medya organlarından da örnekler verdi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, öncelikle güzel oyun sergiledikleri için Rusya Milli Takımı’na yürekten teşekkür ettiklerini belirtti. Rusya Milli Takımı ve genel olarak Dünya Kupası ile ilgili objektif haberler yapan bazı yabancı basınına da şükranlarını ileten Rusya Dışişleri Sözcüsü, bu haberlerden çok memnun olduklarını vurguladı. Milliyet gazetesinin haberine de işaret eden Zaharova, “Türkiye’nin en önde gelen gazetelerinden olan Milliyet Gazetesi, FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Rusya’nın turnuvayı çok iyi organize etmesiyle en yüksek puanı hak ettiğini bir kez daha gösterdiğini yazdı.” İfadelerini kullandı. Zaharova, BBC, Guardian, Le Monde, CNN ve New York Times’tan da ayrıca örnek haberleri anlattı.