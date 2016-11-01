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01.11.2016 - 11:35 | | AA

Rusya iki stadı yetiştiremeyecek

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'nda iki stadın planlanandan daha geç bir tarihe hazır hale getirileceği duyuruldu.

Rusya iki stadı yetiştiremeyecek
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Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, 45 bin seyirci kapasiteli Nizhniy Novgorod ve Volgograd Stadı'nın planlanan tarih olan Aralık 2017 tarihine kadar hazır hale getirilemeyeceği belirtildi.

Dünya Kupası Organize Komitesi'nden gecikme ile ilgili açıklama yapılmazken maçların oynanacağı bütün statların turnuva zamanına kadar yetiştirileceğine inandıklarını bildirdi.

Rusya 2018 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık için ayrılan bütçede, 3 milyar ruble (yaklaşık 147 milyon lira) azaltılacağını açıklamıştı.

Rusya'nın 11 farklı şehrinde oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası,14 Haziran 2018'de Moskova'daki Lujniki Stadyumu'nda yapılacak maçla başlayacak.

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