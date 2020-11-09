Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

UEFA Uluslar B Ligi 3üncü Grupta 15 Kasım Pazar günü A Milli Futbol Takımı'nın konuğu olacak Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosunda değişikliklere gidildi.

Kaleci Anton Shunin (akut solunum yolu enfeksiyonu) ile defans oyuncuları Igor Smolnikov (uyluk yaralanması) ve Mario Fernandez (uyluk yaralanması) sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Yerlerine Soçinin kalecisi Soslan Dzhanev ile Lokomotiv Moskovadan defans Dmitri Zhivoglyadov ve Spartak Moskovadan orta saha Zelimkhan Bakaev kadroya dahil edildi.