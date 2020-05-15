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15.05.2020 - 17:01 | | AA

Rusya'da futbol ligleri 21 Haziran'da baÅŸlÄ±yor

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k iki aydÄ±r askÄ±ya alÄ±nan Rusya Premier Lig, 21 Haziran'da baÅŸlayacak.Â

Rusya'da futbol ligleri 21 Haziran'da baÅŸlÄ±yor
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Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k iki aydÄ±r askÄ±ya alÄ±nan Rusya Premier Lig, 21 Haziran'da baÅŸlayacak.Â 

Rusya Futbol Federasyonunun Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, salgÄ±n nedeniyle 17 Mart'ta ertelenen Premier Lig ile ikinci lig maÃ§larÄ± 21 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasÄ±nda oynanacak.Â 

Rusya Premier Lig'de sezonun kalanÄ±nda her takÄ±m 5 oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi yapabilecek ve karÅŸÄ±laÅŸmalar seyircisiz oynatÄ±lacak. 4 hafta boyunca yapÄ±lacak maÃ§lar sonunda Rusya Premier Lig'i son iki sÄ±rada tamamlayan takÄ±mlar ikinci lige dÃ¼ÅŸecek. Ä°kinci ligi ilk iki sÄ±rada tamamlayanlar ise gelecek sezon Rusya Premier Lig'e Ã§Ä±kacak.Â 

Ara verilen Rusya KupasÄ± maÃ§larÄ±na da devam edilecek ve 25 Temmuz'da final yapÄ±lacak.Â 

Son dÃ¶nemde salgÄ±nÄ±n hÄ±zla yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkeler arasÄ±nda yer alan Rusya'da yeni tip koronavirÃ¼s tespit edilenlerin sayÄ±sÄ± 262 bin 843, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 2 bin 418â€™e yÃ¼kseldi.

Rusyada futbol ligleri 21 Haziranda baÅŸlÄ±yor

Rusya Premier Ligi'nde Ä°z BÄ±rakmÄ±ÅŸ YabancÄ± Futbolcular

Rusya Premier Ligi'nde Ä°z BÄ±rakmÄ±ÅŸ YabancÄ± Futbolcular

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