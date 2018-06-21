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21.06.2018 - 02:30 |

Rusya'da örnek davranışlar

2018 FIFA Dünya Kupası’nda statlarda renkli taraftar görüntüleri dikkat çekiyor.

Rusya'da örnek davranışlar
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2018 FIFA Dünya Kupası’nda statlarda renkli taraftar görüntüleri dikkat çekiyor. Son olarak H Grubu takımlarının taraftarları son derece örnek bir davranış sergiledi.

Senegal’in Polonya maçı sonrası Afrikalı taraftarlar, bulundukları tribünde koltukları ve etrafı temizledi. Tek tek çöplerini toplayıp, temizlik yapan Senegalliler alkış aldı.

Öte yandan, Japon taraftarlar da benzer bir harekette bulundu. Kolombiya galibiyeti sonrası çok mutlu olan Japonlar, statta çöpleri topladı, temizlik yaptı.

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