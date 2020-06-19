Rusya'da tarihi maç! Sochi, Rostov'u 10-1 yendi...

Sochi ile Rostov arasında oynanan müsabakayı Sochi, 10'a 1 kazandı. Rostov kulübünde 6 futbolcunun Koronavirüs testinin pozitif çıkması ve tüm personelin karantinaya alınmasının ardından, maç ertelemeyince genç oyuncularla sahaya çıkılmak zorunda kaldı.



Rostov 17 yaş ortalamalı kadroyla sahaya çıktı ve takımın ilk 11'inde mücadele eden en yaşlı futbolcunun yaşı 19. Federasyondan erteleme kararı çıkmadığı için Rostov'un sahaya çıkmaması halinde hükmen mağlup sayılacağı müsabakayı Sochi takımı 10'a 1 kazandı.

Öte yandan maçta 10 gol yiyen Rostov'un kalecisi Popov, lig tarihinde bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci oldu. Kalesine 41 şut gelen 17 yaşındaki Popov bunların 14'ünü kurtardı. Maçta 1 penaltı atışını çıkaran Popov mücadele sonrası maçın adamı ödülünü aldı.

ROSTOV BAŞKANI NE SÖYLEMİŞTİ?

Rostov Başkanı Arutyunyants, "Takımda Koronavirüs testi pozitif çıkan 6 futbolcu var. Akşam Sochi ile oynayacağız ve maç ertelenmedi. Gençlerle sahaya çıkacağız. Hepsi 16 yaşında çocuklar. Korkuyorlar, endişeliler ama hepsi yürekli çocuklar. Onları yalnız bırakmayacağız!" şeklinde konuşmuştu.