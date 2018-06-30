Rusya'da 'VAR' damgası

2018 Dünya Kupası’nda grup aşamasına ‘VAR’ sistemi damga vurdu. İlk kez Rusya’daki kupada uygulanan bu yeni teknoloji en çok hakemlere yaradı.

Tüm tartışmalar, penaltı kararsızlıkları ve sıkıntılı pozisyonlar bu sistem ile giderildi. Rusya’daki 46 maçta tam 22 penaltı çalındı ve bir rekor kırıldı.

VAR destekli ise 11 penaltı geldi.

2018’in kupasında şu ana kadar kullanılan 22 penaltı atışıyla, 18’er penaltı vuruşunun yapıldığı 1990, 1998 ve 2002’deki turnuvalar geride bırakıldı.

2014 yılında Brezilya’nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nda oynanan toplam 68 maçta 13 penaltı kararı verilmişti.

Penaltı sayısının fazlalığında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin de devreye girmesi etkili oldu. 15 Haziran 2018 tarihinde Portekiz ile İspanya arasında oynanan B Grubu birinci maçında Diego Costa’nın golü VAR sistemiyle verilen ilk gol olarak kupa tarihine geçti.

‘VAR’lığı yokluğu bir!

Rusya’nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası’na yeni uygulamaya konan Video Yardımcı Hakem (VAR) teknolojisi damga vurdu. Bir çok maçta kritik kararlar için esas alınan bu yeni teknoloji gündemden düşmüyor. İspanya’nın Marca gazetesinde yayınlanan habere göre VAR olmasa da son 16 turuna aynı takımlar kalacaktı. Sadece altı kez bir hakemin kararını VAR ile değiştirdiği belirtildi.

Örneğin VAR kararının İspanya’ya grubu 1. sırada tamamlattığı ancak aksi takdirde, İspanya’nın grubu ikinci, Portekiz’in birinci bitireceğine dikkat çekilerek aynı takımların yine gruptan çıkacakları, bu durumun diğer gruplar için de geçerli olduğu kaydedildi.

46 maçta 118 gol

Rusya’daki Dünya Kupası’nda 46 grup maçı oynandı. 8 grupta 32 takımın yer aldığı ilk heyecanda, atılan 118 golün ortalaması dikkat çekti. Maç başına 2.57’lik gol ortalaması tutturulurken, 9 golü takımlar kendi kalesine attı. Bu rakamla beraber Dünya Kupası tarihinin en fazla kendi kalesine gol atılan turnuvası oldu.