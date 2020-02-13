13.02.2020 - 09:55 |
Ryan Babel açılışı yaptı! İlk resmi gol...
Galatasaray'dan Ajax'a transfer olan Ryan Babel Hollanda ekibindeki ilk resmi golünü dün gece kupada kaydetti.
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KNVB Kupası Çeyrek Final maçında Ajax deplasmanda Vitesse ile karşılaştı.
Kırmızı beyazlı ekibin, rakibini 3-0 mağlup ettiği maçta Galatasaray'dan kiralık gelen Ryan Babel de sahne aldı.
Takımını 1-0 öne geçiren Hollandalı futbolcu bu sezon Ajax formasıyla ilk resmi golünü kaydetti.
Hollanda ekibinin diğer golleri ise Gravenberch ve Dusan Tadic'ten geldi.