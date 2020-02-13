Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Ryan Babel açılışı yaptı! İlk resmi gol...
13.02.2020 - 09:55 |

Ryan Babel açılışı yaptı! İlk resmi gol...

Galatasaray'dan Ajax'a transfer olan Ryan Babel Hollanda ekibindeki ilk resmi golünü dün gece kupada kaydetti.

Skorer Dış Haberler

KNVB Kupası Çeyrek Final maçında Ajax deplasmanda Vitesse ile karşılaştı.

Kırmızı beyazlı ekibin, rakibini 3-0 mağlup ettiği maçta Galatasaray'dan kiralık gelen Ryan Babel de sahne aldı.

Takımını 1-0 öne geçiren Hollandalı futbolcu bu sezon Ajax formasıyla ilk resmi golünü kaydetti.

Hollanda ekibinin diğer golleri ise Gravenberch ve Dusan Tadic'ten geldi.

Ryan Babel açılışı yaptı İlk resmi gol...

Ryan Babel açılışı yaptı İlk resmi gol...

Fenerbahçe'den iddialı paylaşım!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Grasshopper'dan Altınordu girişimi

Grasshopper'dan Altınordu girişimi

Eskişehirspor’a Mustafa Özer dokunuşu

Eskişehirspor’a Mustafa Özer dokunuşu

Okan Buruk, Sergen Yalçın’a karşı ilk galibiyetin peşinde

Okan Buruk, Sergen Yalçın’a karşı ilk galibiyetin peşinde

Başakşehir, 8 maçta Beşiktaş’a 1 kez kaybetti

Başakşehir, 8 maçta Beşiktaş’a 1 kez kaybetti

Sıradaki Haber