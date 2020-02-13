Ryan Babel açılışı yaptı! İlk resmi gol...

KNVB Kupası Çeyrek Final maçında Ajax deplasmanda Vitesse ile karşılaştı.

Kırmızı beyazlı ekibin, rakibini 3-0 mağlup ettiği maçta Galatasaray'dan kiralık gelen Ryan Babel de sahne aldı.

Takımını 1-0 öne geçiren Hollandalı futbolcu bu sezon Ajax formasıyla ilk resmi golünü kaydetti.

Hollanda ekibinin diğer golleri ise Gravenberch ve Dusan Tadic'ten geldi.