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12.04.2020 - 07:00 |

Ryan Babel, Beşiktaş sonrası dikiş tutturamadı!

Siyah-Beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra kariyeri dibe vuran Ryan Babel adeta istenmeyen adam oldu

LEVENT KALKAN

Beşiktaş’ta yeniden doğan Hollandalı yıldız sürpriz biçimde transfer olduğu Fulham’da küme düşerken, büyük umutlarla geldiği Galatasaray’da hayal kırıklığı yarattı. Kiralık gittiği Ajax’ta sözleşmesi fesh edilen Babel, sarı-kırmızılılar tarafından istenmemesi yüzünden ortada kaldı

Hollanda futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Ryan Babel kariyerinin son yıllarında adeta dibe vurdu. Ajax ve Liverpool formaları altında oynadığı futbolla uzun süre Avrupa’da adından söz ettiren Babel ilerleyen yıllarda Hoffenheim, Kasımpaşa ve Al Ain’de top koştururken, 1 Ocak 2017’de İspanyol kulübü Deportivo’dan Beşiktaş’a transfer oldu.
Kartal’daki ilk yılında şampiyonluk yaşayan yetenekli futbolcu 25 maçta 8 gol, 4 asiste imza atarak alkışları topladı. Siyah-beyazlı takımdaki ikinci sezonunda tam 45 maça çıkan ve 15 gol, 7 asistlik performans sergileyen Hollandalı yıldız, 3. yılının devre arasında 2 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Fulham’ın yolunu tuttu.

Gözden çabuk düştü
Beşiktaş’ta yeniden doğan Babel’in kariyerindeki kırılma noktası 8 yıl sonra İngiltere’ye dönmesi oldu. Tecrübeli oyuncu bu sürpriz transferin ardından Kartal’daki eski günlerini mumla aramaya başladı. Fulham’da umduğunu bulamayan Babel, Championship’e düşmekten de kurtulamadı. İngiliz ekibiyle yollarını ayıran deneyimli oyuncu soluğu Galatasaray’da aldı fakat çok kısa sürede gözden düştü.

Dönüşü imkansız gibi
Babel çareyi yetiştiği kulüp olan Ajax’ta aradı ve devre arası Hollanda ekibine kiralandı. İkinci Ajax kariyerine iyi başlasa da tıpkı Galatasaray’daki gibi yıldızı çabuk sönen yıldız futbolcunun sözleşmesi geçtiğimiz günlerde fesh edildi. Babel’in Cim-Bom’la 2022’ye kadar kontratı bulunuyor. Ancak deneyimli oyuncunun Aslan’a dönmesi pek mümkün görünmüyor. Zira sarı-kırmızılılar, gözden çıkarılan 33 yaşındaki oyuncuyu yıllık ücretinden kurtulmak için bedelsiz göndermenin planlarını yapıyor.

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Liverpool, 17 milyon euroya transfer etti
Ajax altyapısından yetişen Ryan Babel, 2003-07 döneminde 2 lig, 2 kupa, 3 süper kupa şampiyonluğu yaşadı. Güçlü fiziği ve attığı gollerle Avrupa’nın dev kulüplerini peşine takan Hollandalı yıldız, 21 yaşındayken 17 milyon 250 bin euro bonservis karşılığında Liverpool’a transfer oldu. İngiliz ekibinde 146 maça çıkan ve 22 gol, 18 asist kaydeden Babel, 2011’de 7 milyon euro bonservisle Hoffenheim’e gitmişti.

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