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07.02.2020 - 12:20 |

Ryan Babel, Galatasaray'dan neden ayrıldığını açıkladı

Galatasaray’dan devre arasında ayrılarak Ajax’a geçen Ryan Babel, Hollanda basınına konuştu.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Kariyeri için Avrupa şampiyonasında olmanın önemli olduğunu aktaran Babel, “Gelecek aylar için net olarak hedefim; EURO 2020’de olmak. Tüm enerjimle hedeflerime odaklandım. Ajax’ta da şampiyon olmak istiyorum. Benim için en ideal ilerleme Avrupa şampiyonasında olabilmek” dedi.

Galatasaray’dan ayrılıp Ajax’a geldiği anımsatılan tecrübeli oyuncu işine motive olduğunu kaydetti. Ajax’ta her şeyin organize olduğunu dile getiren yıldız isim, “Bazı ufak detaylar fark ettim. Örneğin tesislerde, antrenmanlarda her teknik çalışma bir fikir doğrultusunda ilerliyor. Bütün antrenörler, turnuvalar ve maçlardaki her detay üzerine çalışıyor. Çok yüksek seviyede bir hazırlık var” ifadelerini kullandı.

Ryan Babel, Galatasaraydan neden ayrıldığını açıkladı

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