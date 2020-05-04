Ryan Babel'den Ajax itirafı: Hiçbir şey umduğum gibi olmadı!

Galatasaray'dan devre arasında Ajax'a kiralanan Ryan Babel, Hollanda'da De Telegraaf'a özel açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu Hollanda'da beklentileri karşılayamadığını ifade ederken, "Hiçbir şey umduğum gibi olmadı." dedi.

Babel'in açıklamaları şu şekilde;

"Ajax'a gelerek yanlış bir resmin içinde olduğumu fark ettim. Utanç verici bir performans sergiledim. Hiçbir şey umduğum gibi olmadı. Performansımın bu derece kötü olması beni çok üzmedi. Sezonun ilk yarısında yaşadıklarımın performansımın düşmesinde çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Güzel şeylerin olabileceğini hala hissediyorum."

Ryan Babel, Ajax'ta 5 lig maçında forma giyerken gol ve asist katkısı yapamadı. Babel, Hollanda Kupası'nda 1 gol 1 asistlik performans sergilen 2 Avrupa Ligi maçında da gol ve asist katkısı yapamadı.

Ryan Babel Ajax’taki İlk Golünden Sonra Konuştu