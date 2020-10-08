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08.10.2020 - 15:18 | | Sporx

Ryan Babel'den şampiyonluk sözleri!

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sarı-kırmızılı takımın şampiyon olabileceğine inanıyor.

Ryan Babel'den şampiyonluk sözleri!
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Galatasaray'da transfer dönemi boyunca elden çıkartılmak istenen ancak teklif gelmediği için takımda kalan Ryan Babel, sarı-kırmızılı yönetimin "maaş indirimi" teklifini de kabul etmedi.

Galatasaray'dan 2.5 milyon euro net maaş alan Ryan Babel, sarı-kırmızılı kulübün "takımdan ayrıl" talebini de kabul etmedi ve kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam ederek şampiyonluğa katkı sağlamak istediğini dile getirdi.

Hollanda Milli Takımı'nın Meksika ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Ryan Babel, yaptığı açıklamalarda Galatasaray'daki sürecini de değerlendirdi.

Galatasaray'ın çok iyi bir takıma sahip olduğunu ifade eden Babel, "Uyum içerisinde olan tecrübeli bir takıma sahibiz. İlerleyen haftalarda çok daha iyi sonuçlar alacağız; sadece taraftarımızın bize inanması ve takım etrafında kenetlenmesi gerekir. Galatasaray'da şampiyonluk olabilecek tüm enstrümanlar var ve sezon sonun geldiği zaman bu enstrümanların kullanılarak şampiyonluğun kutlanacağına inanıyorum" dedi.

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Ryan Babelden şampiyonluk sözleri

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