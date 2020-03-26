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HaberlerGalatasaray Haberleri Ryan Babel'den tepki çeken paylaşım
26.03.2020 - 10:45 |

Ryan Babel'den tepki çeken paylaşım

Dünya Corona Virüs ile boğuşurken Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'den şaşırtın paylaşım geldi.

Ryan Babel'den tepki çeken paylaşım

Ajax forması giyen Ryan Babel'in paylaşımı hem şaşırttı hem de kızdırdı. Dünya Corona Virüs ile boğuşurken Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'den şaşırtın paylaşım geldi.

Babel IG hesabından yaptığı paylaşımda "Uyurken para kazanmak için bir yol bulamazsan ölene kadar çalışırsın" ifadelerini kullandı.

Corona Virüs nedeniyle tüm dünya durma noktasına gelirken Babel'in bu paylaşımı tepki çekti.

Ryan Babelden tepki çeken paylaşım

İşte bazı tepkiler...

-Reis sen de uyurken değil de yatarken iyi para kazanıyorsun olsun

-Para kazanırsın ama ne Türkiye de ne de Avrupa’da saygı kazanamayacaksın

-Öleceğiz reis beş kuruştan bile küçük olan bir virüs ile.

-Maske işine gir iyi para kazanırsın

Berke Özer annesiyle birlikte çalışıyor...
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