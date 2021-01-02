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HaberlerGalatasaray Haberleri Ryan Donk: "İlk yarının 40 dakikasında onların sahasındaydık"
02.01.2021 - 21:29 |

Ryan Donk: "İlk yarının 40 dakikasında onların sahasındaydık"

Süper Lig'de Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Donk ve Linnes açıklamalarda bulundu.

Ryan Donk: "İlk yarının 40 dakikasında onların sahasındaydık"
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Süper Lig'de Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Donk ve Linnes açıklamalarda bulundu.

Martin Linnes maç sonu "Omar benim arkadaşım. Tekrar sahalara daha güçlü şekilde geri dönecek. Biz bundan sonra her maçımızı onun için oynayacağız." açıklamasında bulundu.

Ryan Donk ise "İyi gözüken bir maçtı ama 2 puan kaybettik. 10 kişi kaldık. İlk yarının 40 dakikasında onların sahasındaydık. Oyunu daha detaylıca analiz edip, kendimizi geliştirmeliyiz." dedi.

Ryan Donk: İlk yarının 40 dakikasında onların sahasındaydık

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