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HaberlerGalatasaray Haberleri Ryan Donk'tan sözleşme açıklaması!
24.07.2020 - 23:29 |

Ryan Donk'tan sözleşme açıklaması!

Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da maç sonu Ryan Donk açıklamalarda bulundu.

Ryan Donk'tan sözleşme açıklaması!
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Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da maç sonu  Ryan Donk açıklamalarda bulundu.

"Pandemi öncesi ve sonrası bambaşka bir Galatasaray vardı. Ruhumuzu kaybettik."

"Seneye Galatasaray'da kalacak mısın?" sorusuna Donk, "Şu an için söyleyebileceğim tek şey, ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Onun dışında bir şey diyemem. Görüşmeler sürüyor." dedi.

Ryan Donktan sözleşme açıklaması

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