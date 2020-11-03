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03.11.2020 - 20:02 |

Ryan Giggs, Galler'in bu ayki maçlarÄ±nda görev alamayacak

Galler Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Ryan Giggs, bu ay oynanacak maÃ§larda takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda sahada yer alamayacak.Â

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Galler Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Ryan Giggs, bu ay oynanacak maÃ§larda takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda sahada yer alamayacak.Â 

Galler Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan kasÄ±m ayÄ±nda oynanacak milli maÃ§larda Giggs'in takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda gÃ¶rev almayacaÄŸÄ± belirtildi.Â 

Galler'in, bu ay iÃ§inde ABD ile hazÄ±rlÄ±k, Ä°rlanda Cumhuriyeti ve Finlandiya ile UEFA Uluslar Ligi maÃ§larÄ±nda takÄ±mda teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revini Giggs'in yardÄ±mcÄ±sÄ± Robert Page Ã¼stlenecek.Â 

Ryan Giggs, Gallerin bu ayki maÃ§larÄ±nda gÃ¶rev alamayacak

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, kÄ±z arkadaÅŸÄ±na fiziksel saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu iddiasÄ±yla Ryan Giggs'in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve kefaletle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.Â 

Giggs'in avukatÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise iddialarÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± ve konuya iliÅŸkin emniyet gÃ¼Ã§leri ile iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â 

Manchester United'da 1990-2014 yÄ±llarÄ±nda forma giyerek kulÃ¼bÃ¼n efsane oyuncularÄ± arasÄ±na adÄ±nÄ± yazdÄ±ran Ryan Giggs, aynÄ± takÄ±mda kÄ±sa bir sÃ¼reliÄŸine teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revini de Ã¼stlenmiÅŸti. Giggs, 2018 yÄ±lÄ±ndan bu yana Galler'i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor.

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Ryan Giggs, Gallerin bu ayki maÃ§larÄ±nda gÃ¶rev alamayacak

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