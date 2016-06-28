28.06.2016 - 18:17 | | RİZE (AA)
Saadane, Rizespor'a imzayı attı
Yeşil-mavili kulüp, Fas Milli Takımı oyuncusu Marwane Saadane ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Çaykur Rizespor Kulübü, Fas Milli Takımı oyuncusu MarwaneSaadane ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
Ferah, açıklamasında, Fas Botola Pro Ligi ekiplerinden FUS Rubat'ta forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Marwane Saadane ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydetti.