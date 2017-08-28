28.08.2017 - 18:25 | | İHA
Sackey’den Aytemiz Alanyaspor'a kötü haber
Alanyaspor’un Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçın 14. dakikasında sakatlanarak sahadan ayrılan İsaac Sackey'in bir ay takımdan uzak kalacağı öğrenildi.
Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'un sahasında oynadığı Kardemir Karabükspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan İsaac Sackey’den gelen kötü haber teknik heyetin canını sıktı.
Karşılaşmadan 1 gün sonra kulüp doktoru İsmail Yetkin’in gözetiminde hastaneye götürülen İsaac Sackey’nin çekilen MR’ında sağ arka adelesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Ganalı futbolcunun 1 ay forma giymeyeceği belirtildi.