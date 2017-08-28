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28.08.2017 - 18:25 | | İHA

Sackey’den Aytemiz Alanyaspor'a kötü haber

Alanyaspor’un Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçın 14. dakikasında sakatlanarak sahadan ayrılan İsaac Sackey'in bir ay takımdan uzak kalacağı öğrenildi.

Sackey’den Aytemiz Alanyaspor'a kötü haber
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Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'un sahasında oynadığı Kardemir Karabükspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan İsaac Sackey’den gelen kötü haber teknik heyetin canını sıktı.

Karşılaşmadan 1 gün sonra kulüp doktoru İsmail Yetkin’in gözetiminde hastaneye götürülen İsaac Sackey’nin çekilen MR’ında sağ arka adelesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Ganalı futbolcunun 1 ay forma giymeyeceği belirtildi.

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