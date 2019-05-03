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03.05.2019 - 21:24 | | DHA

Sackey'nin altın kolyesi temizlikçiler tarafından bulundu!

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların kaza yaptığı noktada temizlik yapan belediye görevlileri, altın kolye buldu.

Sackey'nin altın kolyesi temizlikçiler tarafından bulundu!
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların kaza yaptığı noktada temizlik yapan belediye görevlileri, altın kolye buldu. Kazada yaralanan Isaac Sackey'e ait olduğu belirlenen kolyeyi kulübe götüren temizlik görevlileri, futbolcuya teslim etti.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hüseyin Boz ve Hüseyin Aladağ, 29 Nisan Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının meydana geldiği noktada temizlik yaparken, altın kolye buldu. Boz ve Aladağ, kolyenin futbolculardan birine ait olabileceğini düşünerek, Aytemiz Alanyaspor kulübüne getirdi. Boz ve Aladağ, kazada yaralanan futbolcu Isaac Sackey'e ait olduğu anlaşılan kolyeyi kendisine teslim etti.

Sackey, duyarlı davranışlarından dolayı Boz ve Aladağ'a teşekkür etti.

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