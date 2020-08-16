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16.08.2020 - 11:19 | | ANKARA (AA) -

Sacramento Kings'te genel menajer yardımcısı Peja Stojakovic istifa etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Sacramento Kings'te genel menajer Vlade Divac'ın ardından yardımcısı Peja Stojakovic'le de yollar ayrıldı.

Sacramento Kings'te genel menajer yardımcısı Peja Stojakovic istifa etti
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NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, eski Sırp basketbolcu Peja Stojakovic, Sacramento Kings'teki genel menajer yardımcılığı görevinden istifa etti.

Sacramento Kings'in bu sezon play-off'lara kalamamasının ardından ilk olarak takımın eski basketbolcusu genel menajer Vlade Divac görevinden ayrılmıştı.

Basketbol kariyerinde Avrupa'da Kızılyıldız ve PAOK, NBA'de ise Sacramento Kings, Indiana Pacers, New Orleans Hornets, Toronto Raptors ve Dallas Mavericks formaları giyen 43 yaşındaki Stojakovic, iki sezondur Kings'te genel menajer yardımcılığı görevini üstleniyordu.

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