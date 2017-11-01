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01.11.2017 - 01:05 | | İSTANBUL (AA)

Sacramento Kings'ten kadro hamlesi!

NBA ekiplerinden Sacramento Kings, Willie Cauley-Stein, Buddy Hield, Malachi Richardson, Skal Labissiere ve Georgios Papagiannis'in 2018-2019 sezonu opsiyonlarını kullandığını duyurdu.

Sacramento Kings'ten kadro hamlesi!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Sacramento Kings, kadrosunda yer alan 5 oyuncunun sözleşmelerindeki opsiyon hakkını kullandı.

Sacramento Kings'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Willie Cauley-Stein, Buddy Hield, Malachi Richardson, Skal Labissiere ve Georgios Papagiannis'in 2018-2019 sezonunda da takımda kalmaya devam edeceği bildirildi.

Geçen sezon Fenerbahçe ile THY Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra NBA'in yolunu tutan Bogdan Bogdanovic'in de formasını giydiği Sacramento Kings, bu sezon 5 maçta 1 galibiyet elde etti.




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