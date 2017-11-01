Sacramento Kings'ten kadro hamlesi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Sacramento Kings, kadrosunda yer alan 5 oyuncunun sözleşmelerindeki opsiyon hakkını kullandı.

Sacramento Kings'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Willie Cauley-Stein, Buddy Hield, Malachi Richardson, Skal Labissiere ve Georgios Papagiannis'in 2018-2019 sezonunda da takımda kalmaya devam edeceği bildirildi.

Geçen sezon Fenerbahçe ile THY Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra NBA'in yolunu tutan Bogdan Bogdanovic'in de formasını giydiği Sacramento Kings, bu sezon 5 maçta 1 galibiyet elde etti.







