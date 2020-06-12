Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Sadık Çiftpınar ile Fenerbahçeli taraftar arasında ilginç diyalog
12.06.2020 - 10:53 |

Sadık Çiftpınar ile Fenerbahçeli taraftar arasında ilginç diyalog

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın Instagram'da bir Fenerbahçeli taraftar ile girdiği diyalog dikkat çekti.

Sadık Çiftpınar ile Fenerbahçeli taraftar arasında ilginç diyalog
ABONE OL

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın Instagram'da bir Fenerbahçeli taraftar ile girdiği diyalog dikkat çekti. Fenerbahçeli taraftar Sadık Çiftpınar'a "Geldiğinden beri sadece fotoğraf atıyorsun. Umarım bundan sonra depar, çalım, gol falan da atarsın." yazdı. Sadık Çiftpınar'dan cevap gecikmedi. Çiftpınar cevap olarak, "Kardeşim forvet değilim ben. Ama gözlüğün çok güzelmiş, bir günlük versene yengenle yemeğe çıkayım." yazdı.

Sadık Çiftpınar ile Fenerbahçeli taraftar arasında ilginç diyalog

Sadık Çiftpınar ile Fenerbahçeli taraftar arasında ilginç diyalog

Alex, Fenerbahçe Yılları Hakkında Konuştu

Murat Özen: "Yönetim bağış kampanyasından çok umutlu"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Göztepe - Trabzonspor canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Göztepe - Trabzonspor canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  2. Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı bahis heyacanı Misli.com'da
    Fenerbahçe - Kayserispor maçı canlı bahis heyacanı Misli.com'da
  3. Fenerbahçe-Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
    Fenerbahçe-Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
  4. Son dakika transfer haberleri | Umut Meraş'a Avrupa devleri talip
    Son dakika transfer haberleri | Umut Meraş'a Avrupa devleri talip
  5. Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de Ghoulam operasyonu!
    Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de Ghoulam operasyonu!



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'tan Asmir Begovic sürprizi

Beşiktaş'tan Asmir Begovic sürprizi

Beşiktaş ile Antalyaspor 48. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Antalyaspor 48. maça çıkıyor

Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Beşiktaş'ta flaş Elneny gelişmesi! Geçen hafta kaçıyordu...

Beşiktaş'ta flaş Elneny gelişmesi! Geçen hafta kaçıyordu...

Sıradaki Haber