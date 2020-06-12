Sadık Çiftpınar ile Fenerbahçeli taraftar arasında ilginç diyalog

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın Instagram'da bir Fenerbahçeli taraftar ile girdiği diyalog dikkat çekti. Fenerbahçeli taraftar Sadık Çiftpınar'a "Geldiğinden beri sadece fotoğraf atıyorsun. Umarım bundan sonra depar, çalım, gol falan da atarsın." yazdı. Sadık Çiftpınar'dan cevap gecikmedi. Çiftpınar cevap olarak, "Kardeşim forvet değilim ben. Ama gözlüğün çok güzelmiş, bir günlük versene yengenle yemeğe çıkayım." yazdı.

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