Sadık Çiftpınar’ın şanssızlığı bitmiyor! İyileşse bile...

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de stoper şanssızlığı başka bir boyutta devam ediyor. Bu sezon lig yarışından kopulmasına neden olan defans hataları, transfer yanlışları ve stoper eksikliği koronavirüs krizinde bile kendini gösterdi.



Sezonun ilk yarısında tam Zanka’yı keserek ilk 11’e adını yazdıran Sadık Çiftpınar; 18 Aralık’ta Sivasspor deplasmanında çapraz bağlarının kopmasıyla sezonu kapatmıştı. Hatta Sadık, bu nedenle ligin ikinci yarısında 28 kişilik kadroya yazılmamıştı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle liglerin durdurulması ve yaz aylarına kalması kötü bir talihsizlik oldu.



Şu anda elinde Serdar Aziz ve Falette dışında stoperi olmayan sarı-lacivertliler, Sadık olmayacağı için TFF’ye verilen 28 kişilik kadroyu da 27 kişide tutmuş ve bir kişilik yer boş kalmıştı.



Ancak şu anda içalışmalarına başlayan Sadık’ın mayıs ayından itibaren tam anlamıyla hazır olacağı, haziran ayında da maç yapacak düzeye geleceği belirtildi. Ancak öngörülemeyecek bu tarihi koronavirüs krizi nedeniyle Fenerbahçe, ligin kalan 8 haftasında Sadık’ı kullanamayacak. Halihazırda stoper eksikliği çeken sarı-lacivertliler; ilaç gibi gelecek stoper takviyesini talihsiz bir biçimde kaçırmış olacak. 27 yaşındaki defans anca 2020-21 sezonunda kadroda yer alabilecek.

Savunma yaktı

Fenerbahçe bu sezon savunmada hiç dikiş tutturamadı. Sezon başında gelen Zanka ile istenen verim alınamayınca devre arası yollar ayrıldı. Serdar Aziz ilk 7 haftada Ersun Yanal tarafından oynatılmazken, Sadık Çiftpınar da tam formayı almışken ciddi bir sakatlık yaşadı. Devre arasında Falette’nin lisansı uzarken, Trabzonspor’la oynanan kupa maçında da sakatlandı. Sezonun genelinde stoperde oynayan orta saha oyuncusu Jailson’la da 21 puan civarı puan kaybedildi.

Hırslı Sadık

Sarı-lacivertli takımda herkes tarafından çok sevilen Sadık Çiftpınar, çok hırslı hazırlanıyor. Evdeki antrenman programına harfiyen uyan ve verilerde en fazla geri dönüş alınan futbolcu olan Sadık, yeni sezonu bekliyor. Sezonun koronavirüs nedeniyle uzaması şanssızlık olsa da 27 yaşındaki stoper 2020-21’e hazır şekilde girmek istiyor.

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