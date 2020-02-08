08.02.2020 - 14:39 |
Sadık'tan Falette'in lisansı için büyük fedakarlık!
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sezonu kapayan Sadık Çiftpınar'ın Falette'in lisansının çıkması için büyük fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli ekibin yeni transferi Simon Falette'nin lisansının çıkarılabilmesi için Sadık Çiftpınar'ın kendi isteğiyle maaşından 300-400 bin TL fedakarlık yaptığını açıkladı.
Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında konuşan sarı-lacivertli kulübün Başkanı, "Sadık Çiftpınar maaşından 300-400 bin TL fedakarlık yaptı. Bunun sayesinde Falette'in lisansını çıkardık. Sadık'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun lisansını ara transfer döneminin son günü çıkartmıştı.