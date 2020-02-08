Sadık'tan Falette'in lisansı için büyük fedakarlık!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli ekibin yeni transferi Simon Falette'nin lisansının çıkarılabilmesi için Sadık Çiftpınar'ın kendi isteğiyle maaşından 300-400 bin TL fedakarlık yaptığını açıkladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında konuşan sarı-lacivertli kulübün Başkanı, "Sadık Çiftpınar maaşından 300-400 bin TL fedakarlık yaptı. Bunun sayesinde Falette'in lisansını çıkardık. Sadık'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun lisansını ara transfer döneminin son günü çıkartmıştı.