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HaberlerAytemiz Alanyaspor Haberleri Safet Susiç: “3-0'dan sonra oyun bitti”
10.12.2017 - 16:52 | | İHA

Safet Susiç: “3-0'dan sonra oyun bitti”

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susiç, Osmanlıspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bize karşı 3 penaltı çalındı. Benim gördüğüm kadarıyla hakem doğru karar verdi. 3-0'dan sonra oyun bitti” dedi.

Safet Susiç: “3-0'dan sonra oyun bitti”
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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 15. haftasında konuk olduğu Osmanlıspor’a penaltılardan yediği gollerle 3-0 mağlup oldu.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susiç, Osmanlıspor’un ilk yarı kendilerinden çok daha iyi oynadıklarını belirterek, “Şansımız yoktu. Bize karşı 3 penaltı çalındı. Benim gördüğüm kadarıyla hakem doğru karar verdi. 3 sıfırdan sonra oyun bitti. 15-20 yılda bir olabilecek bir durum, ilk yarı 3 penaltı çalınması. Söyleyecek başka bir şey yok” diye konuştu.

Penaltı kararlarının skorda pek etkili olmadığını kaydeden Susiç, “Hakem, Emre’nin penaltı pozisyonunda sarı kart verdi. Bence sarı kart vermeyebilirdi. Emre’nin 4 sarı kartı oldu” ifadelerini kullandı.

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