Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAytemiz Alanyaspor Haberleri Safet Susic: Beni şaşırtan gol yemememiz
05.11.2017 - 17:19 | | AA

Safet Susic: Beni şaşırtan gol yemememiz

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, farklı galibiyetin ardından "Beni şaşırtan şey gol yemememiz oldu. Çok gol de atıyoruz, çok gol de yiyoruz" diye konuştu.

Safet Susic: Beni şaşırtan gol yemememiz
ABONE OL

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, oyuncularının geçen sezon Akhisarspor'a 3-0 kaybettikleri maçı unutmadığını ve rövanş için sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Maçtan önceki toplantıda oyuncularına 1 puan istemediğini söylediğini aktaran Susic, şöyle konuştu: "Galip gelmemiz gerektiğini söyledim. 1 puan teklif etselerdi kabul etmezdim. Rakibimizin bizi yenmek için uğraşacağını biliyordum. Bizi yenseler ikinci sıraya çıkabileceklerdi. İki takım da 1 puan için oynamadı, kazanmak için oynadı ve çok şans buldu. Bugün kazanabileceğimize inanıyordum. Beni şaşırtan şey gol yemememiz oldu. Çok gol de atıyoruz, çok gol de yiyoruz."

Bayern Münih Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı
    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı
  2. Fenerbahçe salonda çalıştı
    Fenerbahçe salonda çalıştı
  3. Fenerbahçe Beko bronz ödül aldı
    Fenerbahçe Beko bronz ödül aldı
  4. UEFA'dan federasyonlara 775,5 milyon avro destek
    UEFA'dan federasyonlara 775,5 milyon avro destek
  5. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 35 milyon lira proje desteği
    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 35 milyon lira proje desteği



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konyaspor'dan hakem kararlarına tepki!

Konyaspor'dan hakem kararlarına tepki!

Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor İstanbul'a geldi

Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor İstanbul'a geldi

Sinan Akgün: İlk 6 hedefimize ulaşmak istiyoruz

Sinan Akgün: İlk 6 hedefimize ulaşmak istiyoruz

Son dakika | Futbolda şike kumpası davası ertelendi

Son dakika | Futbolda şike kumpası davası ertelendi

Sıradaki Haber