Safet Susic: Beni şaşırtan gol yemememiz

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, oyuncularının geçen sezon Akhisarspor'a 3-0 kaybettikleri maçı unutmadığını ve rövanş için sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Maçtan önceki toplantıda oyuncularına 1 puan istemediğini söylediğini aktaran Susic, şöyle konuştu: "Galip gelmemiz gerektiğini söyledim. 1 puan teklif etselerdi kabul etmezdim. Rakibimizin bizi yenmek için uğraşacağını biliyordum. Bizi yenseler ikinci sıraya çıkabileceklerdi. İki takım da 1 puan için oynamadı, kazanmak için oynadı ve çok şans buldu. Bugün kazanabileceğimize inanıyordum. Beni şaşırtan şey gol yemememiz oldu. Çok gol de atıyoruz, çok gol de yiyoruz."