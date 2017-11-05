05.11.2017 - 17:19 | | AA
Safet Susic: Beni şaşırtan gol yemememiz
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, farklı galibiyetin ardından "Beni şaşırtan şey gol yemememiz oldu. Çok gol de atıyoruz, çok gol de yiyoruz" diye konuştu.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, oyuncularının geçen sezon Akhisarspor'a 3-0 kaybettikleri maçı unutmadığını ve rövanş için sahaya çıktıklarını dile getirdi.
Maçtan önceki toplantıda oyuncularına 1 puan istemediğini söylediğini aktaran Susic, şöyle konuştu: "Galip gelmemiz gerektiğini söyledim. 1 puan teklif etselerdi kabul etmezdim. Rakibimizin bizi yenmek için uğraşacağını biliyordum. Bizi yenseler ikinci sıraya çıkabileceklerdi. İki takım da 1 puan için oynamadı, kazanmak için oynadı ve çok şans buldu. Bugün kazanabileceğimize inanıyordum. Beni şaşırtan şey gol yemememiz oldu. Çok gol de atıyoruz, çok gol de yiyoruz."