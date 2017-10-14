Safet Susic: "En adaletlisi beraberlik olmasıydı"

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktörü Safet Susic, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.



Susic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kısa bir açıklamada bulundu.



Deneyimli teknik adam, Medipol Başakşehir'i galibiyetinden dolayı kutladığını belirterek, şöyle konuştu: "Aslında maça gayet iyi başladık, öne de geçtik ama maaalesef bireysel iki hatayla geriye düştük. Açık, ofansif bir futbol oynadık. İyi bir takıma karşı mücadele ettik. Bugün beraberlik de çıkabilirdi. En adaletlisi de beraberlik olmasıydı."