Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Saffet Sancaklı: Hep beraber bu beladan kurtulalım
27.03.2020 - 10:51 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Saffet Sancaklı: Hep beraber bu beladan kurtulalım

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, koronavirüs için yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Saffet Sancaklı: Hep beraber bu beladan kurtulalım

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Sancaklı, "Kurallara uyarsak hep beraber koronavirüsten kurtuluruz" dedi.

Milletvekili Sancaklı, koronavirüsten korunmak için bireysel temizliğin önemine dikkat çekerken, "Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıyayız. Yapmamız gerekenler var. Birincisi devlet yetkililerinin, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun kararlarına birebir riayet etmek zorundayız. İkincisi ise herkesin bireysel olarak yapması gerekenler var. Evde kalalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Dezenfektemizi yapalım. Bunları hep beraber yaparsak bu beladan en az hasarla kurtuluruz. Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım ve bu beladan kurtulalım! Evde kal Türkiye" açıklamasında bulundu.

Saffet Sancaklı: Hep beraber bu beladan kurtulalım

Robert Lewandowski kızı için kaleye geçti...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'a Trezeguet transferinde müjdeli haber

Beşiktaş'a Trezeguet transferinde müjdeli haber

Trabzonspor'dan ayrıldı, Obi Mikel kulüp arıyor

Trabzonspor'dan ayrıldı, Obi Mikel kulüp arıyor

Galatasaray'dan Bruma sürprizi

Galatasaray'dan Bruma sürprizi

Son dakika | Beşiktaş Talisca transferi için harekete geçti

Son dakika | Beşiktaş Talisca transferi için harekete geçti

Sıradaki Haber