Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ligler konusunda sorumluluk TFF'nin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası liglerin başlamasıyla ilgili sorulan soruyu yanıtladı.

Maçların oynanmasıyla ilgili alınan kararın sorumluluğunun TFF'ye ait olduğunu belirten Bakan Koca şu sözleri kullandı;

Bilim Kurulu henüz bu konuyu görüşmedi. Sayın Başkan'la bir görüşmemiz oldu. Özellikle futbol hassas bir konu. TFF özgür iradesiyle karar aldı. Herhangi bir katkıda bulunmak istemediğimizi de iletmiştik. Bundan sonraki sorumluluk da TFF'nindir. Bakanlık ve Bilim Kurulu olarak bizim herhangi bir öneri yaklaşımımız söz konusu değildir. Hala aynı noktadayız.' dedi.'