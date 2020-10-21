Sağlıkçılara kamp desteği!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlik kamplarının kapılarını koronavirüs salgınında özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları ve ailelerine açtı. Bakanlık, sağlık çalışanları ve çocuklarına motivasyon kampı düzenliyor. Kamp ile salgın sürecinde zaman zaman çocuklarından ayrı kalmak durumunda kalan sağlık çalışanlarının çocukları ile keyifli vakit geçirmelerinin amaçlandığı bildirildi.



Kamp ile sağlık çalışanları ve ailelerinin, keyifli vakit geçirmeleri, düzenlenecek etkinliklerle motivasyonlarının yüksek tutulması hedefleniyor. Kamplarda katılımcılar için, bisiklet, tırmanış, okçuluk, golf, dart, el sanatları, bocce gibi bir çok etkinlik gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sağlık çalışanlarının salgının ülkemizde görüldüğü Mart ayından bu yana fedakarca ve özveriyle çalıştıklarını hatırlattı. Pandemi ile mücadelenin en ön safında mücadele veren sağlık çalışanlarını biraz olsun rahatlatmak, aileleri ile birlikte vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla gençlik kampların kapılarını sağlık çalışanlarına açtıklarını belirtti.



Bakan Kasapoğlu, “Amacımız, sağlık çalışanlarımızın ve ailelerinin kamplarımızda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle güzel vakit geçirmelerini sağlamak. Biraz olsun morallerini yükselterek eşleri, çocukları, aileleri ile güzel ve keyifli bir zaman geçirmelerini sağlamak” diye konuştu.