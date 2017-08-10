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HaberlerKonyaspor Haberleri 'Sahaya bıçak atan şahıs ömür boyu maçlarımıza alınmasın'
10.08.2017 - 14:54 | | İHA

'Sahaya bıçak atan şahıs ömür boyu maçlarımıza alınmasın'

Atiker Konyaspor Kulübü, Beşiktaş ile oynadıkları Süper Kupa final maçında sahaya bıçak atan kişinin ömür boyu Konyaspor maçlarına alınmamasını istedi.

'Sahaya bıçak atan şahıs ömür boyu maçlarımıza alınmasın'
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Konyaspor Kulübü'nden “Ömür boyu maçlarımıza alınmamasını istiyoruz” başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, “Beşiktaş ile Samsun’da oynadığımız Süper Kupa Final maçında sahaya bıçak atan şahsın, ömür boyu Konyaspor maçlarına alınmaması için, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde girişimler başlatılmıştır” denildi.

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