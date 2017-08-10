'Sahaya bıçak atan şahıs ömür boyu maçlarımıza alınmasın'

Konyaspor Kulübü'nden “Ömür boyu maçlarımıza alınmamasını istiyoruz” başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, “Beşiktaş ile Samsun’da oynadığımız Süper Kupa Final maçında sahaya bıçak atan şahsın, ömür boyu Konyaspor maçlarına alınmaması için, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde girişimler başlatılmıştır” denildi.