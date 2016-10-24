Şahiner: "Pozisyon net penaltı

Atiker Konyasporlu Halil İbrahim Sönmez, iki net penaltı pozisyonlarının verilmediğini belirterek, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk, özellikle Fenerbahçe'nin ligdeki durumdan dolayı. Buraya da mutlaka kazanmak için geldiler. Biz de kendi sahamızda kazanmak için sahaya çıktık. Maçın başında talihsiz penaltı ve 1-0 geri düştük. Maçın kısır geçeceğini biliyorduk. Penaltı pozisyonlarına gelince, biz zaten içerde izledik, benim pozisyonum da net penaltı. Diğer pozisyonda da yine eline çarpan bir top var ve o pozisyon da penaltı. Hakemin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum, pozisyonları ikisinin de atladığını düşünüyorum. İki tane penaltımız verilmedi" dedi.

Ömer Ali Şahiner de, Fenerbahçeli Skrtel'in eline çarpan topla ilgili, "Benim net gördüğüm Bülent hoca penaltı verecek ve penaltı vermek için yöneldi ama oradaki yan hakem penaltı vermedi, neden ne gördü bilmiyorum. Söyledim biraz itiraz da ettim ama üstüne fazla gidemedim. Maçın ardından tekrar izlediğimizde pozisyon net penaltı, çünkü kolu açık" dedi.

Ömer Ali Şahiner, maçla ilgili de, "Oyunca ise ilk yarı penaltıya kadar Fenerbahçe beklediğimiz gibi oynadı. Son zamanlar sıkıntılar, stresliler, bekliyorduk baskı yapacağımızı. O arada sertlikle cevap veremedik, biraz yumuşak kaldık. İkinci yarı o anlamda istediğimizi yapmaya çalıştık, top biraz daha kaldı, onların sahasına fazla gitti ama üçüncü bölgede fazla pozisyon üretemedik, biraz daha orada etkili olsaydık, maçı çevirebilirdik. Bugün üzüldüğümüz diğer bir konuda taraftarımızın önünde son 18 maçtır mağlubiyetimiz yoktu. İnşallah bunu Bursaspor maçında telefi ederiz" diye konuştu.