Sahne sırası Parmak’ın!

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde yoğun bir maç programından geçerken Abdülkadir Parmak ismi ön plana çıkıyor. Bordo-mavili takımda geçen sezondan beri profesyonelliği ve çalışkanlığıyla her zaman takdir toplayan 24 yaşındaki futbolcu, performansını artırarak devam ettiriyor.



Bu sezon ilk olarak Yusuf Yazıcı’nın Lille’e transferi ardından Abdülkadir Ömür’ün uzun süreli sakatlığı sonrası gözler yıldız isme döndü. Ünal Karaman’ın da her zaman takdir ettiği Abdülkadir, joker olma özelliğini taşıyor.



Başarılı orta saha Karaman tarafından merkezde, kanatlarda ve hatta savunma beki olarak görev yapabiliyor. Özellikle son Avrupa Ligi mücadelesinde Basel’e attığı şık frikik golü ve etkili oyunuyla göz dolduran Abdülkadir Parmak, artık vitrine çıkan isim oldu. Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen isimler arasında şu anda en fazla Abülkadir Parmak konuşuluyor. Lig ve Avrupa’da toplam 12 maça çıkan ve tüm maçlarda forma giyen yıldız isim, 1 gol 1 asistle oynuyor, takımının en istikrarlı ismi olarak dikkat çekiyor.