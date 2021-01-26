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HaberlerGalatasaray Haberleri Sait Karafırtınalar: "Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı"
26.01.2021 - 10:11 |

Sait Karafırtınalar: "Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı"

Salih Uçan'ın Bucaspor'dan hocası Sait Karafırtınalar, Salih'in gelecek sezon Galatasaray'la anlaştığını iddia etti.

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Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan hakkında flaş açıklama geldi. Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Sait Karafırtınalar, Salih'in gelecek sezon Galatasaray'la anlaştığını söyledi.

Bucaspor'dan öğrencileri Salih Uçan ve Taylan Antalyalı hakkında Sait Karafırtınalar, "Salih Uçan ve Taylan Antalyalı ile gurur duyuyorum. Bu iki futbolcuya ilk kez bizim ekibimiz forma şansı verdi. Bundan dolayı da çok mutluyuz" dedi.

"SALİH, GALATASARAY İLE ANLAŞTI"

Sait Karafırtınalar ayrıca, "Sezon başında Ümraniyespor'daydım ve Galatasaray'la hazırlık maçı yaptık. O gün demiştim 'Bu sezon Taylan'ın sezonu olur, orta sahada Donk değil Taylan oynar' diye. Nitekim de böyle oldu. Taylan ve Salih modern futbolu çok iyi oynuyor. Salih Uçan'ın sezon sonu için Galatasaray'la anlaştığını öğrendim. Salih'in daha önce böyle bir deneyimi var, Fenerbahçe'de ve Roma'da oynadı. Salih'in Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

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Sait Karafırtınalar: Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı

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