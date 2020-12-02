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HaberlerMisli.Com 2.Lig Haberleri Sakaryasor'da maça çıkacak oyuncu kalmadı
02.12.2020 - 13:35 |

Sakaryasor'da maça çıkacak oyuncu kalmadı

Sakaryaspor'da, yarın oynanacak Elazığspor maçı öncesinde yapılan koronavirüs testinde 10 futbolcunun testinin pozitif çıktı. Pozitif vakalarla birlikte temaslı olan 11 futbolcunun da aralarında olduğu 21 oyuncu karantinaya alındı.

Sakaryasor'da maça çıkacak oyuncu kalmadı
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Sakaryaspor’da yarın Elazığspor’la oynanacak maç öncesinde yapılan korona virüs testlerinde 10 futbolcunun pozitif çıktığı açıklandı. Yarın oynanacak Elazığspor maçı öncesi kulüpten yapılan açıklamada korona virüs testi pozitif çıkan 10 oyuncu ile temaslı 11 oyuncunun karantinaya alındığı bildirildi.

Toplamda 21 futbolcunun karantinada olduğu Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, “Elazığspor maçı için yapılan korona virüs testi sonucunda 10 oyuncumuz pozitif çıkmış ve karantinaya alınmıştır. 11 futbolcumuz ise temaslı görüldüğü için izolasyon süreci başlamıştır. Toplamda 21 futbolcumuz karantinaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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