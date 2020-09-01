Sakaryasporlu 2 futbolcuda 'Covid-19' çıktı

Kocaelinin Kartepe ilçesinde kampa giren TFF 2'nci Ligde kulübü Sakaryasporlu futbolculara kamp sırasında yapılan koronavirüs testinde Hasan Bilal ve Barış Örücü isimli 2 futbolcunun test sonuçları pozitif çıktı.

Test sonrasında 2 futbolcu kamptan ayrılarak evlerinde karantinaya alınırken diğer futbolcuların yanı sıra kulüp çalışanlarına da test yapılacağı öğrenildi. Olayla ilgili olarak Sakaryasporun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Dün yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmış ve vakit kaybetmeksizin tedavilerine başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.